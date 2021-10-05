ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский ветировал легализацию криптовалют. Предлагает внести изменения в закон

Новина українською →
Киев, Вторник 05 октября 2021 18:58
Зеленский ветировал легализацию криптовалют. Предлагает внести изменения в закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №3637 о легализации криптовалют. В частности, он против создания отдельного регулятора на рынке виртуальных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В сообщении говорится, что согласно мировому опыту регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами.

Принятый во втором чтении законопроект предлагает создать новый центральный орган исполнительной власти - Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов, что повлечет значительные расходы.

"Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Верховная рада Украины приняла закон о легализации виртуальных активов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Биткоин
NEWS
Зеленский ветировал легализацию криптовалют. Предлагает внести изменения в закон
Зеленский ветировал легализацию криптовалют. Предлагает внести изменения в закон
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы