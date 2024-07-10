Зеленський у Вашингтоні: Коли люди почали думати, що часткові рішення кращі ніж перемога?

Країни світу і насамперед США мають бути безкомпромісними у захисті свободи і демократії, безкомпромісними проти російського диктатора Володимира Путіна і будь-яких проявів терору, як це було 24 лютого 2024 року, коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент наголосив, що вибори президента США, які мають пройти у листопаді, не повинні впливати на спроможність світу протистояти наступу на свободу і демократію.

"Час вийти з тіні, зробити так, щоб міцні рішення працювали, діяти і не чекати на листопад або будь-який інший місяць. Для цього ми повинні бути міцними і безкомпромісними, насамперед Америка, президент Америки, безкомпромісними у захисті демократії, безкомпромісними проти Путіна і його спільників, до будь-яких проявів терору", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що такими були всі українці і мільйони людей у світі 24 лютого 2022 року, "коли Путін вирішив зламати все, що для нас важливе", і "світ побачив, що Путін може програти, а демократія може перемогти".

"Потім щось сталося зараз. Коли це відійшло в тінь? Коли люди почали думати, що краще відтермінувати ніж діяти, що часткові рішення кращі ніж перемога? Коли стало видаватися, що захист свободи – це, як припускається, небезпечно, і що поставити Путіна в позицію шантажу всього світу – це, як стверджується, неприбутково? Коли і чому це сталося?" - сказав Зеленський.

Він наголосив, що США – "не можуть продукувати світову мрію без турботи про світові справи", "не можуть уникати своєї сили".