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Зеленський у Вашингтоні: Коли люди почали думати, що часткові рішення кращі ніж перемога?

Середа 10 липня 2024 04:00
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Зеленський у Вашингтоні: Коли люди почали думати, що часткові рішення кращі ніж перемога? Фото: президент України Володимир Зеленський (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Країни світу і насамперед США мають бути безкомпромісними у захисті свободи і демократії, безкомпромісними проти російського диктатора Володимира Путіна і будь-яких проявів терору, як це було 24 лютого 2024 року, коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна.

Президент наголосив, що вибори президента США, які мають пройти у листопаді, не повинні впливати на спроможність світу протистояти наступу на свободу і демократію.

"Час вийти з тіні, зробити так, щоб міцні рішення працювали, діяти і не чекати на листопад або будь-який інший місяць. Для цього ми повинні бути міцними і безкомпромісними, насамперед Америка, президент Америки, безкомпромісними у захисті демократії, безкомпромісними проти Путіна і його спільників, до будь-яких проявів терору", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що такими були всі українці і мільйони людей у світі 24 лютого 2022 року, "коли Путін вирішив зламати все, що для нас важливе", і "світ побачив, що Путін може програти, а демократія може перемогти".

"Потім щось сталося зараз. Коли це відійшло в тінь? Коли люди почали думати, що краще відтермінувати ніж діяти, що часткові рішення кращі ніж перемога? Коли стало видаватися, що захист свободи – це, як припускається, небезпечно, і що поставити Путіна в позицію шантажу всього світу – це, як стверджується, неприбутково? Коли і чому це сталося?" - сказав Зеленський.

Він наголосив, що США – "не можуть продукувати світову мрію без турботи про світові справи", "не можуть уникати своєї сили".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де сьогодні розпочався саміт НАТО.

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