Зеленский уволил замглавы ОП по вопросам обороны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Так, Коваленко была уволена с занимаемой должности указом президента №152/2020 в среду, 22 апреля.

"Уволить Коваленко Анну Николаевну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Напомним, 4 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анны Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента. Коваленко сменила на посту Валерия Кондратюка, который был уволен в тот же день.

Кроме того, 10 сентября 2019 года Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Анны Коваленко. Соответствующий проект постановления №2091 поддержали 369 народных депутатов.

Отметим, Коваленко была командиром сотни на Майдане, с начала войны - волонтером и консультантом Министерства обороны Украины.