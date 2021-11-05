UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский уволил из СБУ начальника департамента защиты государственности

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника департамента защиты национальной государственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Зеленского.

"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте президентского указа.

Причины увольнения Куксы из департамента СБУ в указе не разглашаются.

Напомним, Кукса получил эту должность в СБУ в середине января 2021 года. Тогда указом президента он возглавил департамент СБУ вместо Анатолия Дублика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины