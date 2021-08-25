Зеленский уволил посла Украины в Канаде
Фото: посол Украины в Канаде Андрей Шевченко (twitter.com/AShevch)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко с должности. Также Шевченко покинет пост представителя Украины в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.
Напомним, Андрей Шевченко занимал должность посла Украины в Канаде с 2015 года. 24 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его на этот пост.