Зеленский уволил посла Украины в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко с должности. Также Шевченко покинет пост представителя Украины в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства .

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.

Напомним, Андрей Шевченко занимал должность посла Украины в Канаде с 2015 года. 24 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его на этот пост.