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Зеленский уволил посла Украины в Канаде

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Среда 25 августа 2021 18:53
Зеленский уволил посла Украины в Канаде Фото: посол Украины в Канаде Андрей Шевченко (twitter.com/AShevch)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко с должности. Также Шевченко покинет пост представителя Украины в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.

Напомним, Андрей Шевченко занимал должность посла Украины в Канаде с 2015 года. 24 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его на этот пост.

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