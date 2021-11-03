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Зеленський звільнив начальника розвідки Держприкордонслужби

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Середа 03 листопада 2021 16:15
Зеленський звільнив начальника розвідки Держприкордонслужби Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника управління розвідки Державної прикордонної служби. До сьогоднішнього дня цю посаду обіймав В'ячеслав Демченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Звільнити Демченка В'ячеслава Вадимовича з посади начальника управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться в тексті виданого президентом Указу.

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Володимир Зеленський Государственная пограничная служба
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