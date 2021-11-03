Зеленський звільнив начальника розвідки Держприкордонслужби
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника управління розвідки Державної прикордонної служби. До сьогоднішнього дня цю посаду обіймав В'ячеслав Демченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
"Звільнити Демченка В'ячеслава Вадимовича з посади начальника управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться в тексті виданого президентом Указу.