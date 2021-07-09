Зеленский уволил Костюка из ОП и назначил своим советником

"Уволить Костюка Юрия Юрьевича от должности заместителя руководителя Офиса президента", - говорится в указе №284/2021.

Кроме того, Зеленский указом 286/2021 уволил Алексея Днипрова с должности руководителя аппарата Офиса президента, а следующим документом назначил его на новую должность.

"Назначить Днипрова Алексея Сергеевича заместителем руководителя Офиса президента", - говорится в указе №287/2021.

При этом новым руководителем аппарата Офиса президента была назначена Мария Витушок.

"Назначить Витушок Марию Анатольевну руководителем аппарата Офиса президента", - говорится в указе №288/2021.