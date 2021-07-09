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Зеленский уволил Костюка из ОП и назначил своим советником

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Костюка с должности заместителя руководителя Офиса президента. При этом глава государства назначил его своим советником вне штата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

"Уволить Костюка Юрия Юрьевича от должности заместителя руководителя Офиса президента", - говорится в указе №284/2021.

Кроме того, Зеленский указом 286/2021 уволил Алексея Днипрова с должности руководителя аппарата Офиса президента, а следующим документом назначил его на новую должность.

"Назначить Днипрова Алексея Сергеевича заместителем руководителя Офиса президента", - говорится в указе №287/2021.

При этом новым руководителем аппарата Офиса президента была назначена Мария Витушок.

"Назначить Витушок Марию Анатольевну руководителем аппарата Офиса президента", - говорится в указе №288/2021.

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Владимир ЗеленскийуказОфис президента