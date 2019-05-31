Зеленский уволил главного следователя СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Соответствующий указ был обнародован 31 мая.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №341/2019.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента обнародован 22 мая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца главой Службы безопасности президента. Соответствующий указ был обнародован 29 мая.

Кроме того, указом №336/2019 президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем главы Управления государственной охраны Украины. Штучный был директором Института Управления государственной охраны Украины КНУ им. Тараса Шевченко.

Ранее президент Владимир Зеленский издал указ о назначении подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны. Оцерклевич был участником боевых действий на востоке Украины. Президент получил рекомендации относительно кандидатуры Оцерклевича от нынешних офицеров, а также ветеранов, волонтеров и журналистов.