Зеленский уволил еще семь глав РГА

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующие распоряжения были подписаны 22 июля

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля уволил семерых глав районных государственных администраций (РГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие распоряжения, опубликованые на сайте главы государства.

В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены:

В.Сукач с должности главы Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области;

В.Зубрицкий с должности главы Стрыйской районной государственной администрации Львовской области;

А.Иванов с должности главы Троицкой районной государственной администрации Луганской области;

В.Сергиенко с должности главы Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области;

И.Дзюба с должности главы Марковской районной государственной администрации Луганской области;

Н.Чехута с должности главы Кременской районной государственной администрации Луганской области;

С.Иванюченко с должности главы Белокуракинськой районной государственной администрации Луганской области.

Напомним, Зеленский 16 июля уволил 21 главу районных государственных администраций (РГА).

РБК-Украина писало, что ранее президент подписал распоряжение об увольнение 127 глав районных государственных администраций (РГА).