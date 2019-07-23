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Зеленський звільнив ще сім голів РДА

Новини » Політика    23.07.2019 - 01:12
Зеленський звільнив ще сім голів РДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідні розпорядження були підписані 22 липня

Президент України Володимир Зеленський 22 липня звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій (РДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження, опубліковані на сайті глави держави.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено:

  • В.Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • В.Зубрицького з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області;
  • О.Іванова з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області;
  • В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області;
  • І.Дзюби з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Н.Чехути з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області;
  • С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області.

Нагадаємо, Зеленський 16 липня звільнив 21 очільника районних державних адміністрацій (РДА).

РБК-Україна писало, що раніше президент підписав розпорядження про звільнення 127 глав районних державних адміністрацій (РДА).

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