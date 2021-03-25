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Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Автор: Андрей Козловский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии военной безопасности Украины. Стратегия предусматривает прекращение оккупации Россией части украинской территории.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается, главной целью стратегии военной безопасности Украины есть заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная всеобъемлющая оборона Украины, что обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства согласно Конституции Украины.

Также она способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности и обретению членства в НАТО, предусматривает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

На региональном уровне наиболее угрожающим аспектом является вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе вследствие российской агрессии, говорится в стратегии.

На национальном уровне Россия остается военным противником Украины, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировала территорию Крыма и территории в Донецкой и Луганской областях, отметили авторы стратегии.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о Стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. Документ, в том числе, является сигналом международному сообществу.

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