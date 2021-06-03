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Зеленский утвердил создание Совета фонда президента по поддержке образования, науки и спорта

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Украина, Четверг 03 июня 2021 00:26
Зеленский утвердил создание Совета фонда президента по поддержке образования, науки и спорта Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Положение о Совете Фонда Президента по поддержке образования, науки и спорта. Фонд был создан еще в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что основной задачей функционирования Фонда и Совета Фонда является поддержка молодежи для получения ею современного конкурентоспособного образования, стажировки и проведения исследований в научных учреждениях Украины и за рубежом.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Соколовской, средства Фонда, распорядителем которых является Министерство образования и науки, будут направляться, в частности, на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, ведь в Украине есть новые сферы, в которых не хватает ученых, и направления, где нужно улучшить уровень подготовки специалистов.

Из средств Фонда также будут выплачивать премии на почтение достижений украинских спортсменов, поощрение молодежи к участию в спорте и поддержке тренерской деятельности.

Ранее экс-председатель наблюдательного совета Украинского культурного фонда Марина Порошенко заявила, что сложная ситуация, которая возникла вокруг переизбрания исполнительного директора Украинского культурного фонда, связана с тем, что Министерство культуры и информационной политики стремится таким образом "повлиять на механизм распределения государственных средств и контролировать денежные потоки".

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