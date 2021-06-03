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Зеленський затвердив створення Ради фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту

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Україна, Четвер 03 червня 2021 00:26
Зеленський затвердив створення Ради фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Даша Харченко

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту. Фонд був створений ще в 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для здобуття нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном.

За словами заступника керівника Офісу Президента Юлії Соколовської, кошти Фонду, розпорядником яких є Міністерство освіти і науки, спрямовуватимуться, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, адже в Україні є нові сфери, у яких бракує науковців, і напрями, де потрібно покращити рівень підготовки фахівців.

З коштів Фонду також виплачуватимуть премії на відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності.

Раніше екс-голова наглядової ради Українського культурного фонду Марина Порошенко заявила, що складна ситуація, яка виникла навколо переобрання виконавчого директора Українського культурного фонду, пов’язана з тим, що Міністерство культури та інформаційної політики прагне у такий спосіб "вплинути на механізм розподілу державних коштів і контролювати грошові потоки".

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