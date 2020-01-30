Зеленский утвердил состав украинской части стратегического совета с Турцией

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В состав вошли девять представителей

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской части стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №30/2020.

Так, на смену статьи 2 указа президента от 11 января 2012 года № 9 "Вопросы Украинской части Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой" (с изменениями, внесенными Указами от 19 марта 2015 года № 155, от 5 октября 2016 года № 431 и от 6 октября 2017 года № 308) утвержден новый персональный состав совета.

В состав вошли:

Владимир Зеленский - президент Украины, глава украинской части совета;

Андрей Богдан - руководитель Офиса президента Украины;

Андрей Ермак - помощник президента Украины;

Игорь Жовква - заместитель руководителя Офиса президента Украины;

Андрей Загороднюк - министр обороны Украины;

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Вадим Пристайко - министр иностранных дел Украины.

Напомним, в конце декабря Зеленский утвердил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В состав комиссии вошли 13 представителей.

Также ранее РБК-Украина писало, что Зеленский утвердил состав комиссии по отбору кандидатов в Высший совет правосудия. В состав комиссии вошли 5 представителей.