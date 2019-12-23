Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский утвердил состав комиссии из 13 представителей

Президент Владимир Зеленский утвердил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Об этом говорится в указе президента.

В состав комиссии вошли:

Александр Полищук - заместитель министра обороны Украины, председатель комиссии;

Егор Божок - заместитель министра иностранных дел Украины, заместитель председателя комиссии;

Айварас Абромавичус - генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию);

Андрей Алексеенко - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;

Иван Апаршин - генеральный директор директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины;

Руслан Баранецкий - первый заместитель председателя СБУ;

Бурба Василий - начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Александр Голуб - первый заместитель председателя Государственного космического агентства Украины

Сергей Дидинский - исполняющий обязанности руководителя Службы по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса Аппарата Рады национальной безопасности и обороны Украины, секретарь комиссии;

Игорь Копытин - председатель подкомитета по вопросам военной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (по согласию);

Светлана Панаиотиди - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Анатолий Петренко - заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;

Александр Шайтан - временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.

Напомним, Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническом сотрудничеству.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом.