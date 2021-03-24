ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 20:56
Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека. В среду, 24 марта, глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Национальная стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации.

"Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом", - говорится в сообщении.

Реализация документа будет осуществляться по 27 стратегическим направлениям, среди которых, в частности:

  • предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми;
  • обеспечения права на справедливый суд;
  • обеспечения свободы мирных собраний и объединений;
  • предотвращение и противодействие дискриминации;
  • обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;
  • противодействие домашнему насилию;
  • обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;
  • обеспечения прав ребенка;
  • обеспечение экологических прав;
  • обеспечения прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
  • обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины;
  • восстановлении прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины;
  • обеспечения прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей;
  • преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ, и тому подобное.

Результатом реализации Нацстратегии должны стать:

  • введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека;
  • согласованности действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса;
  • создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Реализация Стратегии в сфере прав человека должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины. В частности, Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"Кроме того, Стратегия будет способствовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина призвала ЕС ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.

Кроме того, Верховная рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский права человека
NEWS
В Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков
В Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет