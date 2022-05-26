Зеленский об уступках РФ: некоторые геополитики хотят обменять территории на иллюзию мира

Президент отреагировал, в том числе на заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

"В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что в западной прессе начали появляться статьи о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир.

"Великие геополитики всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности - это не просто слово", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка - принимать во внимание Украину".

На Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки.

По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

Ряд европейских политиков также предлагал Украине пойти на уступки относительно своего суверенитета. Речь идет о компромиссах в войне с Россией. Однако такие действия приведут только к затягиванию войны или новым конфликтам.

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