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Зеленский устранился от ситуации в ПАСЕ, - Арьев

Новости » Политика    24.06.2019 - 17:07
Зеленский устранился от ситуации в ПАСЕ, - Арьев
Владимир Арьев (фото: РБК-Украина)

Арьев рассказал об обращении к Зеленскому

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы обращались к Владимиру Зеленскому с просьбой применить дипломатические рычаги для того, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ, но в Офисе президента такое обращение проигнорировали. Об этом заявил народный депутат Украины, представитель команды "Европейской солидарности" Владимир Арьев, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы

"На мою просьбу провести такую встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия, чтобы заручиться поддержкой новой власти, мы получили молчание. Впервые за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", – подчеркнул Арьев.

Он отметил, что ранее ПАСЕ была одной из важнейших международных площадок в борьбе Украины против России.

"В резолюции ПАСЕ от 2014 года четко указано, что лишение права голоса РФ и вывода ее парламентариев из руководящих должностей Ассамблеи связано прежде всего с аннексией Крыма и вооруженной оккупацией украинской территории", – напомнил народный депутат.

"И когда сегодня звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только из-за того, что россияне лишены возможности защищать свои гражданские права в европейских судах, то, учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов. А относительно украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще – циничным кощунством", – напомнил народный депутат.

Он подчеркнул, что после прихода популистов и радикалов в Европе, а также по настоянию руководства Германии и Франции для россиян в ПАСЕ складывается благоприятная ситуация.

"Поэтому сегодня наша делегация оказались в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом. Для того, "чтобы Российская Федерация осталась за дверью Парламентской Ассамблеи, нужен не только четкий сигнал из Киева, но и полная мобилизация всех дипломатических каналов для противодействия возвращения России в ПАСЕ", – отметил Арьев.

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Новости Украины ПАСЕВладимир ЗеленскийВладимир Арьев
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