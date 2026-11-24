"Зараз ми активно працюємо з нашими колегами, партнерами в Європі, щоб забезпечити Україні необхідні фінанси", - зазначив глава держави.

За його словами, 45 мільярдів Україна отримала завдяки минулорічному рішенню Європейського Союзу, коли ЄС вирішив підтримати країну на два роки - по 45 мільярдів щороку.

Нещодавно сторони домовилися ще про 45 мільярдів. Тож на наступний рік, підкреслив Зеленський, Україна очікує 90 мільярдів євро.

"Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це підтримав. 25 мільярдів треба знайти. Я впевнений, що ми це завдання виконаємо", - заявив президент.