Україні потрібно щонайменше 115 мільярдів євро на наступний рік, щоб вистояти. З цієї суми про 90 мільярдів євро вже є домовленість, але треба знайти ще 25 млрд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Зараз ми активно працюємо з нашими колегами, партнерами в Європі, щоб забезпечити Україні необхідні фінанси", - зазначив глава держави.
За його словами, 45 мільярдів Україна отримала завдяки минулорічному рішенню Європейського Союзу, коли ЄС вирішив підтримати країну на два роки - по 45 мільярдів щороку.
Нещодавно сторони домовилися ще про 45 мільярдів. Тож на наступний рік, підкреслив Зеленський, Україна очікує 90 мільярдів євро.
"Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це підтримав. 25 мільярдів треба знайти. Я впевнений, що ми це завдання виконаємо", - заявив президент.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК представила новий механізм підтримки України на 2027 рік. Він передбачає позику обсягом до 45 млрд євро, але її повернення відбудеться після виплати Росією репарацій.
Зазначимо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати затвердження наступного семирічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки, якщо країни блоку не погодяться забезпечити фінансову підтримку України.