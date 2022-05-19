Зеленский: Украина несомненно победит, но цена этого - десятки тысяч жизней

"Я не сомневаюсь, что мы завоюем независимость. И это будет в нашей истории, так же как у других стран, которые боролись и одержали победу. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и своего будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена этого всего - десятки тысяч жизней. Жизней всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность для каждого и каждой из вас выбрать, как жить и в какой Украине", - подчеркнул президент.