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Зеленский: Украина несомненно победит, но цена этого - десятки тысяч жизней

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина несомненно победит в войне с Россией и получит независимость. Однако цена этого - десятки тысяч жизней тех, кто был убит оккупантами.

Об этом во время общения со студентами заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Я не сомневаюсь, что мы завоюем независимость. И это будет в нашей истории, так же как у других стран, которые боролись и одержали победу. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и своего будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена этого всего - десятки тысяч жизней. Жизней всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность для каждого и каждой из вас выбрать, как жить и в какой Украине", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, от чего будет зависеть скорость освобождения временно оккупированных территорий Украины.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины