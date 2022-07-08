Зеленский указал на историческую ошибку НАТО

"Для Украины всегда находили причину, почему нам там не быть, а Швецию и Финляндию сразу приняли. Решение правильное, а в отношении Украины решение неправильное – исторически ошибочное", - сказал президент.

Зеленский отметил, что мир помогает Украине и финансами, и оружием. Западные страны много делают для нас, но было бы проще предоставить членство в НАТО.

"Что если Украина будет в НАТО, а Россия нападет? Мы не в НАТО, а Россия напала. Я не обидчив, потому что это объединенное решение всех членов НАТО. Но в любых вещах ты ищешь короткую дистанцию ​​к результату, а не наоборот. Сейчас мы говорим и о гарантиях безопасности, и об оружии, и о финансовой поддержке. А просто можно объединившись брать Украину в НАТО", - добавил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что благодарен Альянсу за предоставление помощи на последнем саммите, но если бы этого не произошло - "это был бы совсем цинизм".