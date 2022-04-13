Зеленский удостоил троих военнослужащих званием Героя Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил троих военнослужащих Вооруженных Сил Украины званием Герой Украины посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Президента Украины.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" троим военнослужащим:
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