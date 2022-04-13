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Зеленский удостоил троих военнослужащих званием Героя Украины посмертно

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Киев, Среда 13 апреля 2022 04:23
Зеленский удостоил троих военнослужащих званием Героя Украины посмертно Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил троих военнослужащих Вооруженных Сил Украины званием Герой Украины посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Президента Украины.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" троим военнослужащим:

  • Балюку Владимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
  • Оцеркевичу Виктору Ярославовичу – капитану (посмертно)
  • Скобле Алексею Николаевичу – старшему сержанту (посмертно).

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