Зеленський удостоїв трьох військовослужбовців званням Героя України посмертно
Володимир Зеленський (скріншот відео)
Президент України Володимир Зеленський удостоїв трьох військовослужбовців Збройних Сил України званням Герой України посмертно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Президента України.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" трьом військовослужбовцям:
- Балюку Володимиру Петровичу-сержанту (посмертно)
- Оцеркевичу Віктору Ярославовичу-капітану (посмертно)
- Скоблі Олексію Миколайовичу-старшому сержанту (посмертно).
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