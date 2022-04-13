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Зеленський удостоїв трьох військовослужбовців званням Героя України посмертно

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Київ, Середа 13 квітня 2022 04:23
Зеленський удостоїв трьох військовослужбовців званням Героя України посмертно Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський удостоїв трьох військовослужбовців Збройних Сил України званням Герой України посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Президента України.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" трьом військовослужбовцям:

  • Балюку Володимиру Петровичу-сержанту (посмертно)
  • Оцеркевичу Віктору Ярославовичу-капітану (посмертно)
  • Скоблі Олексію Миколайовичу-старшому сержанту (посмертно).

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