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Зеленский учредил награду "Национальная легенда Украины": кто ее получит

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "Национальная легенда Украины". Она будет вручаться за выдающиеся заслуги в становлении независимой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента

Сообщается, что этой наградой будут отмечать за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Также награду будут вручать тем, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет министров. Правительство должно до 9 августа представить на утверждение президенту проект положения о награде "Национальная легенда Украины" и проекты рисунка.

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