Зеленський цього тижня поговорить з Нетаньяху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський планують поговорити по телефонну цього тижня. Це буде перша їх розмова у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в дипломатичних колах та The Times of Israel .

Першим про плани лідерів України та Ізраїля поговорити розповіло ізраїльське видання The Times of Israel. Наразі точний час дзвінка ще узгоджується. Нетаньяху та Зеленський мають обговорити майбутнє паломництво Рош га-Шана до міста Умань.

Як пише видання, одним із питань, які буде обговорено - це рішення України щодо паломництва хасидів до Умані.

Джерело РБК-Україна в дипломатичних колах, підтвердило інформацію ізраїльських ЗМІ, а також зазначило, що телефонна розмова була ініційована Ізраїлем.

Востаннє Зеленський та Нетаньяху говорили 31 грудня 2022 року. Тоді президент України особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду.

Рош га-Шана

Нагадаємо, цього року Рош га-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть з 15 по 17 вересня. В цей період тисячі паломників-хасидів прибувають до українського міста Умань, де похований праведник Нахман, який був правнуком засновника хасидизму.

Напередодні своєї смерті він заповів, що щоб віряни приїздили на місце його поховання та святкували разом із ним Новий рік.

Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році до Умані приїхали 23 тисячі паломників. Цього року місто очікує прийняти значно більше.

У зв'язку з цим голова Черкаської ОВА Ігор Табурець ще кілька тижнів анонсував посилення заходів безпеки у місті.

Зокрема, у мікрорайоні Умані, де проживатимуть паломники-хасиди заборонять продавати алкоголь.

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