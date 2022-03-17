Зеленский о третьей мировой войне: возможно, она уже началась
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что вторжение России может стать началом третьей мировой войны. По его мнению, никто не может предсказать, что будет, если Украина не выстоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента американскому каналу NBC.
"Никто не знает, возможно, она (третья мировая война, - ред.) уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень сложно сказать", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что никто не может предсказать, когда начнется война и как она закончится.
Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность введения бесполетной зоны над Украиной, подчеркнула, что США не намерены ввязываться в третью мировую войну.
В то же время украинская сторона уверена, что предотвратить третью мировую войну можно только, если остановить президента России Владимира Путина в Украине.
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