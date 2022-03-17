ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о третьей мировой войне: возможно, она уже началась

Новина українською →
Киев, Четверг 17 марта 2022 12:28
Зеленский о третьей мировой войне: возможно, она уже началась Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что вторжение России может стать началом третьей мировой войны. По его мнению, никто не может предсказать, что будет, если Украина не выстоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента американскому каналу NBC.

"Никто не знает, возможно, она (третья мировая война, - ред.) уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень сложно сказать", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что никто не может предсказать, когда начнется война и как она закончится.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность введения бесполетной зоны над Украиной, подчеркнула, что США не намерены ввязываться в третью мировую войну.

В то же время украинская сторона уверена, что предотвратить третью мировую войну можно только, если остановить президента России Владимира Путина в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете