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Зеленский требует научить медиков работать с аппаратами ИВЛ

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 13:49
Зеленский требует научить медиков работать с аппаратами ИВЛ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Не все украинские врачи умеют пользоваться импортными аппаратами

Президент Владимир Зеленский для борьбы с коронавирусом в Украине потребовал научить медиков пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Зеленского.

На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - заявил Зеленский.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский поручил Кабинету министров изменить порядок распределение медицинских средств против COVID-19 в регионах.

До этого стало известно, что Украина уже потратила на борьбу с COVID-19 почти миллиард гривен. Из этой суммы закупили медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.) - на более 190 млн гривен, медицинские материалы (перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы) - 147 млн гривен, оборудования для анестезии и реанимации - 116 млн гривен.

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