ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський вимагає навчити медиків працювати з апаратами ШВЛ

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 13:49
Зеленський вимагає навчити медиків працювати з апаратами ШВЛ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Не всі українські лікарі вміють користуватися імпортними апаратами

Президент Володимир Зеленський для боротьби з коронавірусом в Україні вимагає навчити медиків користуватися апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ). Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Зеленського.

На нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легенів, лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися.

"Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів в областях дуже швидко", - заявив Зеленський.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що незабаром запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський доручив Кабінету міністрів змінити порядок розподіл медичних засобів проти COVID-19 в регіонах.

До цього стало відомо, що Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19 майже мільярд гривень. З цієї суми закупили медичне обладнання (апарати штучної вентиляції легенів і т. д.) - на понад 190 млн гривень, медичні матеріали (рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми) - 147 млн гривень, обладнання для анестезії та реанімації - 116 млн гривень.

У Вінницькій області заражених на коронавірус виявили у 16 районах
Новини України Володимир ЗеленськиймедикиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся