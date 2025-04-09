Зеленський: Трамп роздратований через Путіна більше, ніж ми уявляємо

Зеленський висловив сподівання, що президент Трамп зможе зреагувати на те, що довіряти Путіну неможливо, і наголосив, що необхідно створити умови, в яких Путін буде змушений виконувати свої обіцянки перед лідерами, зокрема перед Трампом.

Він підкреслив на важливості якнайшвидшого досягнення цього моменту, оскільки це могло б привести до рішучих кроків, зокрема в напрямку припинення вогню та дипломатичних зусиль, що сприятимуть закінченню війни.

"Ми готові робити для цього все, що від нас залежить. І я думаю, що цих кроків стає все більше і більше. Удари по багатьом нашим містам. Безумовно, удар по дітях Кривого Рогу, я думаю, став шоком для багатьох в Америці. Я про людей говорю. Завжди все базується на людях. І тому чи іншому форматі ці сигнали доходять до Білого Дому", - зазначив глава України.

Зеленський вважає, що Трамп роздратований через невиконання Путіним своїх обіцянок. Хоча деталі розмов Трампа і Путіна невідомі, багато з того, що вже відомо, дає підстави очікувати реакції з боку американського лідера.

Президент зауважив, що припинення вогню в Україні, теж є частиною плану Трампа, і може стати важливим кроком для завершення війни, і саме цей крок є предметом його інтересу.

"Я думаю, що Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв. Думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо. Тому що, фактично, його план ми підтримуємо своїми кроками. Безумовно. А Путін робить все всупереч", - підсумував Зеленський.