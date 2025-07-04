Зеленський і Трамп зідзвонилися: перші подробиці

Перші деталі від Єрмака

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що переговори між президентами вже відбулися.

"Дуже важлива і змістовна розмова між президентами. Всі деталі - зовсім скоро", - зазначив він.

Інформація західних ЗМІ

Кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на неназване джерело написав, що дзвінок між Трампом та Зеленським тривав близько 40 хвилин.

Співрозмовник журналіста стверджує, що розмова "була хорошою".

Про що говорили лідери України та США

Дзвінок було організовано на тлі призупинення американської оборонної підтримки. Як анонсував Зеленський напередодні розмови з Трампом, Україна розраховує на продовження допомоги від США. Насамперед ідеться про ракети для систем ППО Patriot.

"Пауза" в допомозі від США

1 липня у західних ЗМІ почали ширитися повідомлення про призупинення Штатами постачання Україні деяких видів озброєння. Згодом у Білому домі підтвердили цю інформацію, пояснивши паузу "пріоритетом національних інтересів США".

Кілька медіа з посиланням на джерела в адміністрації президента та Пентагоні написали, що США призупинили постачання артилерійських боєприпасів, ракет Stinger, Patriot і Hellfire. Зокрема, на паузу було поставлено навіть постачання тих партій озброєння, які вже перебували на складах у Польщі.

Реагуючи на ситуацію, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна веде перемовини з Вашингтоном на робочому рівні, щоб уточнити всі деталі.

Водночас у Пентагоні заявили, що надають очільнику США Дональду Трампу розширені варіанти щодо військової допомоги Україні. Тим часом у Держдепі наголосили, що Сполучені Штати зупинили не всі постачання зброї.

Докладніше про паузу у військовій підтримці США можна дізнатися в окремому матеріалі РБК-Україна.

Напередодні Трамп поговорив із Путіним

За день до розмови з Володимиром Зеленським, 3 липня, лідер Білого Дому поспілкувався з очільником Кремля. Їхня розмова тривала близько години.

Після завершення дзвінка, президент США заявив, що не задоволений позицією глави РФ, прогресу щодо припинення війни не досягнуто, і він розчарований російським лідером, який, на його думку, не хоче завершення конфлікту.

"Я розчарований Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано", – сказав Трамп журналістам.

Водночас у Кремлі розповіли, що в ході бесіди з американським лідером глава РФ наголосив, що не відступиться від своїх цілей щодо "усунення причин конфлікту в Україні". Повідомляється, що Трамп нібито вимагав якнайшвидше припинити війну, проте Путін виступає за пошук "переговорного вирішення конфлікту". При цьому питання поставок зброї Україні і продовження переговорів України та РФ у Туреччині не піднімалися.

Зазначимо, що напередодні у Москві цинічно прокоментували призупинення постачання зброї США Україні. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "чим менше ракет надходить з-за кордону, тим ближче кінець СВО", натякнувши на нібито проблеми американської оборонної промисловості та перенаправлення поставок до Ізраїлю.

До того ж раніше Кремль наполягав на припиненні поставок західного озброєння Україні як умові для початку переговорів про припинення вогню.

Коли Трамп і Зеленський спілкувалися востаннє

Остання розмова між президентами України та США відбулася 25 червня 2025 під час саміту НАТО в Гаазі.

Після спілкування із Зеленським Трамп заявив, що розгляне можливість постачання Україні ракет для комплексів ППО Patriot.

Він назвав майже годинну зустріч "дуже приємною", хоча й зазначив, що у них з українським колегою "були важкі часи" в минулому.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський охарактеризував розмову із Трампом як змістовну. За його словами, під час бесіди вони "охопили всі дійсно значимі питання". Напередодні анонсувалося, що ключовою темою переговорів Зеленського і Трампа на саміті НАТО буде питання закупівлі зброї Україною у Сполучених Штатів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації Politico, WSJ, New York Times, Bloomberg, заява Володимира Зеленського, повідомлення РосЗМІ.