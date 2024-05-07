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Зеленський провів розмови з низкою лідерів європейських країн

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови щодо Саміту миру з низкою лідерів країн Європи у вівторок, 7 травня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у своєму Twitter та у Telegram.

Як зазначив Зеленський, під час розмови з фінським колегою Александром Стуббом було обговорено питання оборонного співробітництва.

"Обговорили продовження оборонної співпраці та можливість використання фінського досвіду побудови цивільних укриттів. Вдячний Фінляндії за всю допомогу та підтримку", - написав президент.

Пізніше Зеленський повідомив, що провів ще низку міжнародних переговорів – з лідерами Бельгії, Іспанії та Латвії.

"Максимум уваги - підготовці першого Глобального саміту миру – інавгураційного Саміту, який може і мусить реально наблизити справедливий мир. Що більше держав світу проявлять своє лідерство на Саміті, то ближчим стане мир", - повідомив Зеленський.

Детально про те, що Україна хоче обговорити на першому саміті миру читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, на початку квітня Кабмін виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів. Кошти розділять серед медзакладів на прифронтових територіях. А до цього було виділено понад 5 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд  у Донецькій та Запорізькій областях.

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