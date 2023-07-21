Зеленський та Ердоган обговорили "зернову угоду"

Зеленський розповів, що під час розмови з Ердоганом він подякував йому за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію Туреччини щодо членства України в НАТО.

"Ми скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Розблокування "зернового коридору" є абсолютним пріоритетом", - написав Зеленський.

Також він розповів, що попросив Ердогана сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

Водночас як пише Нurriyet, Ердоган заявив, що його країна докладає інтенсивних зусиль для того, щоб запанував мир.

Зазначимо, що переговори Зеленського з Ердоганом відбулися після виходу Росії із "зернової угоди", в якій також брала участь і Анкара.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, на цьому тижні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна виходить із "зернової угоди", яка дозволяє експортувати українське продовольство Чорним морем. Чиновник поскаржився, що вимоги РФ нібито не виконують.

У відповідь на такі дії президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. Наразі у Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.

При цьому Ердоган сьогодні заявив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хоче обговорити продовження "зернової угоди".

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