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Зеленський та Байден проведуть дві зустрічі у найближчі тижні, - Білий дім

Фото: Володимир Зеленський та Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом найближчим часом. Перша зустрічі відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, якого цитує видання AFP.

Зеленський та Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції. Обоє президентів будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Як зазначив Салліван, Байден "матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським".

"Він проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України", - зазначив радник Білого дому.

За його словами, Зеленський та Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увага буде зосереджена на використанні заморожених активів Росії на користь України.

 

Саміт G7

Саміт лідерів країн "Великої сімки" відбудеться 13-15 червня в італійському регіоні Апулія. Раніше прем'єрка Італії Джорджія Мелоні підтвердила участь президента України Володимира Зеленського. Але вона не уточнила, чи буде він присутній особисто.

За словами Мелоні, у саміті візьмуть участь щонайменше 15 країн та міжнародних інституцій, крім лідерів G7 та Папи Римського.

Прес-секретар президента теж наголосив, що Зеленський візьме участь у саміті, але додав, що поки неможливо сказати, чи це буде персонально або ж онлайн.

Раніше видання Financial Times зазначало, що є можливість, що на саміті в Італії Зеленський та президент США Джо Байден можуть підписати угоду про гарантії безпеки.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденБілий дім