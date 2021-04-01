Зеленский связал обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обострение на Донбассе связанно с санкциями против Виктора Медведчука. Он отметил, что ограничения против нардепа являются твердой позицией относительно независимости Украины и продвижения к миру.

"Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировал Крым", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина хотела бы вернуться к условиям, когда режим "тишины" действовал эффективнее.

"Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", - подчеркнул он.