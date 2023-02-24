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Зеленський про свої помилки: я жива людина, як би там хто не хотів

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Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 18:44
Зеленський про свої помилки: я жива людина, як би там хто не хотів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський визнав, що він робить помилки, як і всі інші живі люди. Але головне, щоб ці помилки не були фатальними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію голови держави.

"Я щодня роблю з ранку до ночі, я роблю вибір, і я жива людина, як би хто там не хотів. Я жива людина, і я щодня помиляюся, я впевнений у цьому. Я впевнений, що помиляюсь. Головне, щоб у мене , як президента, не було фатальних помилок, через які я, гарант Конституції та гарант захисту держави, можу її втратити. Слава Богу, такої помилки не було", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський організував пресконференцію у день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більш детально із ключовими заявами глави держави можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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