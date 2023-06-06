Зеленський створив ще одну військову адміністрацію у Харківській області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації у Красноградському районі Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Наталинську сільську військову адміністрацію Красноградського району Харківської області", - йдеться в указі глави держави.
При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Харківській ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Красноградському районі Харківської області затримали сільського голову однієї з територіальних громад, яка добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України
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