Зеленський створив ще одну військову адміністрацію у Харківській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті Офісу президента.

При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Харківській ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Наталинську сільську військову адміністрацію Красноградського району Харківської області", - йдеться в указі глави держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Красноградському районі Харківської області затримали сільського голову однієї з територіальних громад, яка добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України

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