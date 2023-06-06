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Зеленський створив ще одну військову адміністрацію у Харківській області

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації у Красноградському районі Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Наталинську сільську військову адміністрацію Красноградського району Харківської області", - йдеться в указі глави держави.

При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Харківській ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Красноградському районі Харківської області затримали сільського голову однієї з територіальних громад, яка добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України

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Володимир Зеленськийхарков