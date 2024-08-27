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Зеленський створив дві військові адміністрації у Запорізькій області

Вівторок 27 серпня 2024 22:16
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Зеленський створив дві військові адміністрації у Запорізькій області Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення двох військових адміністрацій у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: утворити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області; Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області", - сказано в документі.

Зеленський постановив Генштабу ЗСУ та Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Варто зауважити, що 23 серпня російські окупанти понад 300 разів обстрілювали Запорізьку область. Зокрема, ворог використав понад 130 різних дронів.

"132 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку", - повідомляв Іван Федоров.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Запорізька область
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