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Зеленський на ставці поставив Кабміну та ОВА терміни підготовки до зими

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів нову ставку веровхого головнокомандувача. Вона була присвячена підготовці до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

На ставці обговорили комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати Росія.

Зеленський заслухав доповіді прем'єра Дениса Шмигаля, віце-прем'єра Олександра Кубракова, енергетичного сектора, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - підкреслив президент.

Що буде зі світлом в Україні

Минулої осені та зими росіяни намагалися залишити Україну без світла. Окупанти масовано обстрілювали енергосистему.

Українське політичне та військове керівництво вважає, що у холодний період загарбники спробують повторити минулорічний сценарій. Тому енергетики та військові вже почали підготовку до масованих атак.

Чого чекати українцям восени і взимку, чи будуть відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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