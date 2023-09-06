Зеленський на ставці поставив Кабміну та ОВА терміни підготовки до зими

На ставці обговорили комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати Росія.

Зеленський заслухав доповіді прем'єра Дениса Шмигаля, віце-прем'єра Олександра Кубракова, енергетичного сектора, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - підкреслив президент.

Що буде зі світлом в Україні

Минулої осені та зими росіяни намагалися залишити Україну без світла. Окупанти масовано обстрілювали енергосистему.

Українське політичне та військове керівництво вважає, що у холодний період загарбники спробують повторити минулорічний сценарій. Тому енергетики та військові вже почали підготовку до масованих атак.

Чого чекати українцям восени і взимку, чи будуть відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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