Зеленский в США встретился с представителями крупного бизнеса и инвесторами

"Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", - заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и США.

"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", - сказал глава государства.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала амбициозный план изменений в государстве.

"Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана", - подчеркнул он.

Глава государства ознакомил инвесторов с ситуацией в сфере безопасности на Донбассе и вызовами в энергетической отрасли в контексте проекта "Северный поток-2".

Зеленский отметил, что Украина готовится к траурным мероприятиям, приуроченным к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, и пригласил присоединиться к этим мероприятиям.

Президент выразил благодарность еврейской общине США, которая имеет исторические связи с Украиной и внесла значительный вклад в развитие стратегических отношений между Украиной и США.