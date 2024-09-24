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Зеленський в США відвідає Капітолій, щоб зустрітися із законодавцями від обох партій, - Reuters

Вівторок 24 вересня 2024 21:56
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Зеленський в США відвідає Капітолій, щоб зустрітися із законодавцями від обох партій, - Reuters Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США в четвер. Там у нього заплановано низка зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, під час візиту у Капітолій Зеленський зустрінеться з законодавцями від Демократичної та Республіканської партій.

Про що саме будуть говорити під час зустрічей - не уточнюється.

Нагадаємо, за словами речника президента України Сергія Никифорова, Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

Візит Зеленського до США

Раніше повідомлялось, що у Зеленського та Байдена запланована одна зустріч. Під неї Зеленський ймовірно мав представити Байдену план перемоги України.

Більш детально про візит Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.

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