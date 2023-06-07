Зеленський спростував фейки про причетність України до підриву "Північних потоків"

"Я - президент, і я віддаю відповідні накази. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не вчинив", - зазначив Зеленський, коментуючи витоки на "Північних потоках".

При цьому він спростував причетність нашої країни до рейдів "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області.

"Ми не воюємо на чужій території. Ми звільняємо лише свою територію. Ми ведемо війну проти Російської Федерації на нашій території, а не на їхній території", - додав президент.

Витоки на "Північних потоках"

Нагадаємо, у вересні 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі виявили витоки. Внаслідок розслідування з'ясувалося, що причиною цього були вибухи на газопроводах.

При цьому в західних ЗМІ з'явилася інформація, що за вибухами нібито могла стояти Україна. Зокрема, видання The Washington Post писало про те, що американські спецслужби "детально описали плани України щодо атаки на газопроводи "Північний потік" за три місяці до інциденту".