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Зеленський про спецоперацію ГУР: говорити про звільнення Криму зарано

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники провели спецоперацію у Криму. Проте говорити про визволення півострова поки зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з лідером Португалії.

Зеленський прокоментував спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони та ВМС України, у ході якої у Криму вивісили український стяг.

"Зарано говорити про звільнення Криму. Це перше. Друге - детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє - так, це наші хлопці. Четверте - жертв немає з нашого боку. Це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг телефоном обговорити з керівником ГУР Міноборони", - сказав президент.

Що цьому передувало

Головне управління розвідки Міноборони в День Незалежності України за підтримки Військово-морських сил провело спецоперацію у Криму. Розвідники на плавзасобах дісталися до мису Тарханкут та висадились на берег. У районі населених пунктів Оленівка і Маяк спецпідрозділи вивісили прапор України.

Після цього розвідники покинули окупований півострів, не зазнавши втрат.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна зазначили, що сьогоднішня вилазка мала характер рейду. Вона показала, що Крим в зоні досяжності для проведення операцій нашими бійцями.

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