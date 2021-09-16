Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"

Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.

Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Кто вошел рабочую группу

Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов ;

; глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко ;

; министр энергетики Герман Галущенко ;

; секретарь СНБО Алексей Данилов;

министр юстиции Денис Малюська ;

; глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко ;

; посол в США Оксана Маркарова ;

; посол в Германии Андрей Мельник ;

; вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;

замглавы ОП Юлия Свириденко ;

; замглавы ОП Андрей Сибига.

По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.

Однако, как отметили в ОП, Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.