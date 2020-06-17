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Зеленский создал комитет по разведке при президенте

Новости » Политика     17.06.2020 - 17:24
Зеленский создал комитет по разведке при президенте
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Часть президентского указа является засекреченной

Президент Украины Владимир Зеленский создал комитет по вопросам разведки при президенте. И в то же время он ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Новый комитет создан для "совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

Отметим, что часть указа №230 является засекреченной.

Напомним, в конце января 2015 года пятый президент Петр Порошенко создал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийкомитетразведка
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