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Зеленський створив комітет з розвідки при президентові

Новини » Політика     17.06.2020 - 17:24
Зеленський створив комітет з розвідки при президентові
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Частина президентського указу є засекреченою

Президент України Володимир Зеленський створив комітет з питань розвідки при президенті. І в той же час він ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Новий комітет створений для "вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України".

Зазначимо, що частина указу №230 є засекреченою.

Нагадаємо, в кінці січня 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко створив Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленськийкомитетрозвідка
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