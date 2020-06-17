Зеленський створив комітет з розвідки при президентові

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Частина президентського указу є засекреченою

Президент України Володимир Зеленський створив комітет з питань розвідки при президенті. І в той же час він ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Новий комітет створений для "вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України".

Зазначимо, що частина указу №230 є засекреченою.

Нагадаємо, в кінці січня 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко створив Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.

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Автор: РБК-Україна