Зеленский: совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных памятников культуры

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует открытие отреставрированной Андреевской церкви. Сегодня памятник открывают официально, а со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

"Рад, что этот уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть его прекрасную архитектуру и живопись. Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большое строительство". Совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных объектов и сохранить их для потомков", - сказал Зеленский.

Напомним, реставрация Андреевской церкви длилась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата.

Также проведена реконструкция иконостаса авторства архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное расположение икон.

В здании установлено современное освещение. Для людей с недостатками зрения и детских экскурсий мастера вылили из гипса отдельные элементы убранства храма, чтобы к ним можно было дотронуться и ощутить их форму.

Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, построена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.