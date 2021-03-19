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Зеленский: сотрудничество с Германией имеет особое значения для евроинтеграции Украины

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 12:40
Зеленский: сотрудничество с Германией имеет особое значения для евроинтеграции Украины Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский считает, что сотрудничество с Германией имеет особое значение для европейской интеграции Украины. Сейчас Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственной системе Европейского союза.

Об этом Зеленский заявил во время обращения к участникам Четвертого украино-немецкого бизнес-форума, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы стремимся синхронизировать и интегрировать нашу экономику в хозяйственной системе Европейского союза. На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией - двигателем европейской интеграции", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.

Также Зеленский поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и немецкое правительство за поддержку Украины в условиях российской агрессии.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что по итогам 2020 года Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина создает коалицию стран-участниц ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в Евросоюз.

Как писало РБК-Украина, посол Литвы считает, что ЕС может объявить Украину кандидатом на вступление в 2027 году.

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