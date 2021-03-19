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Зеленський: співпраця з Німеччиною має особливе значення для євроінтеграції України

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 12:40
Зеленський: співпраця з Німеччиною має особливе значення для євроінтеграції України Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський вважає, що співробітництво з Німеччиною має особливе значення для європейської інтеграції України. Зараз Україна прагне синхронізувати і інтегрувати свою економіку в господарській системі Європейського союзу.

Про це Зеленський заявив під час звернення до учасників Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму, передає прес-служба Офісу президента.

"Ми намагаємося синхронізувати і інтегрувати нашу економіку в господарській системі Європейського союзу. На цьому шляху особливе значення має співробітництво України з Німеччиною - двигун європейської інтеграції", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах диджиталізації і IT, енергетики та енергоефективності, інфраструктури та логістики, аграрної та авіакосмічній галузях.

Також Зеленський подякував канцлера Німеччини Ангелу Меркель і німецький уряд за підтримку України в умовах російської агресії.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу зазначив, що за підсумками 2020 року Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України в Європі.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ у Євросоюз.

Як повідомляло РБК-Україна, посол Литви вважає, що ЄС може оголосити Україну кандидатом у 2027 році.

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