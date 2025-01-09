Зеленський сьогодні зустрінеться з Мелоні в Римі

Візит Зеленського до Німеччини

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Він приїхав на військову базу "Рамштайн", щоб узяти участь у зустрічі Контактної групи з оборони України.

Глава української держави провів окремі зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Під час "Рамштайну" США оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів. Він став останнім пакетом для українських воїнів від адміністрації Байдена.

Також пакет військової допомоги Україні анонсувала і Польща. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш не розкрив, що саме його країна планує надати Україні.

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