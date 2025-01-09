Зеленський сьогодні зустрінеться з Мелоні в Римі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, відвідає Італію. Він проведе кілька зустрічей, зокрема з прем'єром Джорджею Мелоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
За даними видання, главу української держави очікують у палаці Палаццо Кіджі (офіційна резиденція прем'єра Італії) о 19:30 за місцевим часом (20:30 за київським).
Також ANSA уточнює, що завтра, 10 січня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським) Зеленський має зустрітися з президентом Італії Серджіо Маттареллою в його резиденції.
Оновлено 19:05
Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів у коментарі РБК-Україна, що Зеленський уже прибув до Італії.
Також Никифоров підтвердив, що глава української держави сьогодні проведе зустріч із Мелоні, а завтра - з Маттареллою.
За словами речника, Зеленський планує обговорити в Італії:
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Він приїхав на військову базу "Рамштайн", щоб узяти участь у зустрічі Контактної групи з оборони України.
Глава української держави провів окремі зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Під час "Рамштайну" США оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів. Він став останнім пакетом для українських воїнів від адміністрації Байдена.
Також пакет військової допомоги Україні анонсувала і Польща. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш не розкрив, що саме його країна планує надати Україні.
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